Güney Asya ülkesinde yaşanan ölümlü kazanın öncesine dair görüntüler paylaşıldı. Köprüden geçenlerin, kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.

Hindistan'da çöken asma köprünün ölümlere yol açması dünyanın gündemine oturdu.

Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin olduğu belirtilen köprü çöktü.

141 can kaybı: Köprüyü tekmelediler

Dehşet verici olayda en az 141 can kaybı yaşanırken, köprüden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yüzlerce kişi, köprü çökmeden önce kameraya yansıdı. Onlardan bazılarının köprüyü tekmelediği görüldü.

Hindistan'da çöken köprünün yeni görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

Kaza 'geliyorum' dedi

Ayrıca köprünün tehlikeli bir biçimde sallanması, yaşanan kazanın habercisi niteliğindeydi. Köprünün çökme anları da anbean kaydedildi.

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia, çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Bakımı yapıldıktan sonra kullanıma açıldı

Bazı kişiler, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındı. Çöken köprünün, kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Ölenlerin yakınlarına para verilecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söylerken, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." dedi.

AA'nın aktardığına göre, Modi, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.