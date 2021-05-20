Hindistan'da damat kaçtı, gelin konukla evlendi

Hindistan'da damat nikah töreninden kaçınca, gelin nikaha gelen bir konukla dünyaevine girdi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kanpur kentinde, bir nikah töreni sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damat nikahtan kaçınca, gelin evlenmek için başka bir yöntem buldu.

ŞAŞIRTAN TEKLİF

Nikah törenin kaçan damadın peşine düşen aileler, bir sonuç alamadı. Damat bulunamayınca gözyaşlarına boğulan geline, şaşırtan bir teklif geldi.

NİKAHA GELEN KONUKLA EVLENME TEKLİFİ

Konuklardan biri, gelinin uygun bir erkekle evlenmesi önerisinde bulundu. Bu teklif aile tarafından onaylanırken, gelinin ailesi konuklar arasından yeni bir damat seçti. Düğün kaldığı yerden devam etti.

İKİNCİ KEZ AYNI OLAY

Seçilen yeni damadın ailesi de bu durumu kabul edince ikili dünyaevine girdi. Hindistan'da geçtiğimiz aylarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.