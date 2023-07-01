Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı Bariyerlere çarparak devrilen otobüsün alev alması sonucu 3'ü çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hindistan'da genellikle dikkatsiz sürüş, bakımsız yollar ve eski araçlar nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.

Polis verilerine göre ülkede her yıl 110 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Bariyerlere çarparak devrildi

O kazalardan biri de Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesindeki bir otoyolda yaşandı…

Pune şehrine giden otobüs, yerel saatle 01.30 sıralarında bariyerlere çarparak devrildi.

Alev aldı: 3'ü çocuk 25 ölü

Devrilen otobüs alev topuna dönerken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada 3'ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüsten bile çıkamadılar

Yaşamını yitirenlerin çoğunun otobüsten çıkamadığı öğrenildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yerel yerel yönetimlerin tüm yardımı sağlayacağını belirtti.