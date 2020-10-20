Dolar
7.8625
-0.0432%
Euro
9.2971
-0.029%
Altın
1906.61
0.0225%
Borsa
1210.41
0.4181%
G. Altın
482.234
-0.0155%
Bitcoin
94147.11
0.262%
EXEN Coin
11.35
-2.32%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti

    Hindistan’da koronavirüs hastalarının kaldığı yoğun bakımda görev yapan Arup Senapati adlı bir doktorun dans ettiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 22:45
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 22:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti

    Hindistan’ın Assam eyaletindeki Silchar Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüslü hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda, Arup Senapati adlı doktorun dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    DANS ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

    Sosyal medya kullanıcıları, doktorun dansına tepki gösterdi. Koronavirüsten her geçen gün hastaların yaşamını yitirdiğini belirten kullanıcılar, “Ölen koronavirüs kurbanları için ne kadar pişman olduğunu görebiliyorum”, “Gerçekten çok meşgul gözüküyor” yorumlarını yazdı.

    Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti VİDEO

    HİNDİSTAN’DA SON DURUM

    Hindistan’da son açıklanan verilere göre 7 milyon 648 bin 373 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybının 115 bin 939’a ulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 6 milyon 791 bin 113 olduğu ifade edildi.

    Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti #1

    Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir