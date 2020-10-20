Hindistan’da koronavirüs hastalarının kaldığı yoğun bakımda görev yapan Arup Senapati adlı bir doktorun dans ettiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Hindistan’ın Assam eyaletindeki Silchar Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüslü hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda, Arup Senapati adlı doktorun dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DANS ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medya kullanıcıları, doktorun dansına tepki gösterdi. Koronavirüsten her geçen gün hastaların yaşamını yitirdiğini belirten kullanıcılar, “Ölen koronavirüs kurbanları için ne kadar pişman olduğunu görebiliyorum”, “Gerçekten çok meşgul gözüküyor” yorumlarını yazdı.

Hindistan’da doktor, koronavirüs yoğun bakımında dans etti VİDEO



HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da son açıklanan verilere göre 7 milyon 648 bin 373 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybının 115 bin 939’a ulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 6 milyon 791 bin 113 olduğu ifade edildi.