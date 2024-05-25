Hindistan’da eğlence merkezinde yangın: 27 ölü Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Hindistan’da eğlence merkezinde facia yaşandı.

Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı artabilir

Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliklerinin DNA testi ile belirleneceğini aktardı.

Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, can kaybının da artabileceği kaydedildi.

"Sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını sağlayacağız"

Rajkot Belediye Başkanı Nayana Pedhadiya yaptığı açıklamada, “Odak noktamız kurtarma operasyonları ve hayat kurtarmaktır. Bu olaydan sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını sağlayacağız” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için çalıştığını bildirdi. Modi, “Yangın felaketi nedeniyle son derece üzgünüm. Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte” ifadelerini kullandı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangınla ilgili soruşturmanın Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından yürütüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)