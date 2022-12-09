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    Hindistan'da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü

    Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
    • 09.12.2022 - 01:22
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    Hindistan'da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü

    Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.

    Elektrik çarptı, raylara düştü

    Elektrik akımına kapılan talihsiz adam, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü olarak rayların üzerine düştü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Hindistan da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü #1

    Durumu stabil

    Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi.

    Hindistan'da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü - Video

    Hindistan da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü #2

    Kazaya bir kuşun sebep olduğu düşünülüyor

    İHA'nın haberine göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor.

    Hindistan da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü #3


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