Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.

Elektrik çarptı, raylara düştü

Elektrik akımına kapılan talihsiz adam, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü olarak rayların üzerine düştü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.





Durumu stabil

Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi.

Hindistan'da elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü - Video







Kazaya bir kuşun sebep olduğu düşünülüyor

İHA'nın haberine göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor.



