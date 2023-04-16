Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü Çeşitli suçlardan hapis cezası çekmekte olan eski milletvekili ve kardeşi, gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü. İki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı.

AA Hindistan, korkunç bir infaza daha sahne oldu. Ülkenin eski vekillerinden Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad, polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülüyordu. Kardeşler, Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Canlı yayında silahlı saldırı O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı. Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Başlarından vurdu Saldırganlardan biri teslim olurken, Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı. Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti. Muhalefet partileri 'güvenlik zafiyeti' dedi 60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019'da hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet partileri; olayı, güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.