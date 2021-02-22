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Hindistan'da evlenme teklifini reddeden kadını öldürmek istedi

Hindistan'da evlenme teklifini reddeden kadını öldürmek istedi

Tren istasyonunda sevdiği kadına evlilik teklifi yapan ve reddedilen cani, herkesin gözü önünde sürüklediği kadını raylara atmak istedi. O anlar anbean kameraya yansıdı.