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- Hindistan'da evlenme teklifini reddeden kadını öldürmek istedi
Hindistan'da evlenme teklifini reddeden kadını öldürmek istedi
Tren istasyonunda sevdiği kadına evlilik teklifi yapan ve reddedilen cani, herkesin gözü önünde sürüklediği kadını raylara atmak istedi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 09:20
- Güncelleme : 22.02.2021 - 09:56
Korkunç görüntü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki Khar tren istasyonunda kayda alındı.
Sevdiği kadına evlenme teklifinde bulunan Sumedh Jadhav, reddedilince bir anda gözü döndü.
ZOR KURTULDU
Kadını sürükleyen Sumedh Jadhav, hareket eden bir tren vagonunun altına itmeye çalıştı. Bir süre direnen kadın, etrafta bulunan yolcuların koşuşturmasıyla caninin elinden yaralı kurtuldu.
Kafasından yara aldığı belirlenen kadına, 12 dikiş atıldığı öğrenildi.
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ALKOL YÜZÜNDEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Polis tarafından yakalanan Sumedh Jadhav ise ifadesinin ardından tutuklandı.
2 yıldır birlikte çalıştığı Sumedh Jadhav ile sevgili olan kadının, alkol yüzünden evlenme teklifini reddettiği belirtildi.