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    Hindistan’da fabrikadaki buhar kazanı patladı

    Patna’da bulunan bir yiyecek fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu, en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 17:30
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    Hindistan’da fabrikadaki buhar kazanı patladı

    Hindistan’ın Bihar eyaletinin başkenti Patna’nın, 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesinde bulunan bir yiyecek fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi.

    Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, patlamada en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    4 YARALININ DURUMU KRİTİK

    Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan polis memuru Ram Naresh Paswan, Muzaffarpur’daki patlamanın nedeninin araştırıldığını ve 6 yaralıdan 4’ünün durumunun kritik olduğunu da ifade etti.

    Hindistan’da fabrikadaki buhar kazanı patladı VİDEO

    BİRÇOK EV ZARAR GÖRDÜ

    Güçlü patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev ve fabrikanın da zarar gördüğü öğrenildi.

    Hindistan’da, zayıf güvenlik standartlarının sık sık patlamalara neden olduğu biliniyor.

    Geçen yıl Batı Gujarat eyaletindeki Ahmedad kenti yakınlarında bulunan bir kimyasal madde deposunda yaşanan güçlü patlama ve yangın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Hindistan’da fabrikadaki buhar kazanı patladı #2

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