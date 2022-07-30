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    Hindistan’da film setinde yangın

    Mumbai kentinde bir film setinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
    • 30.07.2022 - 04:30
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    Hindistan’da film setinde yangın

    Hindistan’ın Mumbai kentindeki Andheri bölgesinde film setinde yangın çıktı.

    Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

    Ölü ya da yaralı bilgisi yok

    İHA'nın haberine göre; yetkililer, yangında henüz can kaybı ve yaralanma bildirmezken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

    Hindistan’da film setinde yangın - VİDEO

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