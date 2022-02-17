Hindistan'da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu

Hindistan'da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu

Gördüğü bir gündelik işçiye yerel markanın modelliğini yapması için teklifte bulunan fotoğrafçı, çekimleriyle işçiyi sosyal medyada gündem haline getirdi.

Hindistan'daki Kerala eyaletinde bir gündelik işçi, tanıştığı fotoğrafçıyla hiç beklemediği bir etkileşimle karşı karşıya kaldı.

Fotoğrafçı Shareek Vayalil'in keşfettiği 60 yaşındaki gündelik işçi Mammikka, yerel bir markanın çekimleri için ikna edildi.

Modellik anlaşmasının ardından tarzı ufak dokunuşlarla değiştirilen işçinin son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

BAMBAŞKA BİR İNSANA DÖNÜŞTÜ

Üzerindeki peştemalin ve eskimiş gömleğin çıkarılmasının ardından bir takım elbise giydirilen Mammikka, tıraş olunca adeta başka bir insana dönüştü.

GÜNDELİK İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Yeni tarzıyla kameralar karşısına geçen işçinin eski ve yeni halleri sosyal medyada viral olunca, ünü ülke sınırlarını aştı.

Dünyaca ünlenen Hint emekçinin, gündelik işlerine devam ettiği ortaya çıktı.