Euro
15.48
0.00%
Dolar
13.60
0.03%
Altın
828.11
1.18%
Borsa
2042
0.03%
Bitcoin
576.448
-2.98%
BTXN Coin
38.43
1.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Hindistan'da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu

    Gördüğü bir gündelik işçiye yerel markanın modelliğini yapması için teklifte bulunan fotoğrafçı, çekimleriyle işçiyi sosyal medyada gündem haline getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu

    Hindistan'daki Kerala eyaletinde bir gündelik işçi, tanıştığı fotoğrafçıyla hiç beklemediği bir etkileşimle karşı karşıya kaldı.

    Fotoğrafçı Shareek Vayalil'in keşfettiği 60 yaşındaki gündelik işçi Mammikka, yerel bir markanın çekimleri için ikna edildi.

    Modellik anlaşmasının ardından tarzı ufak dokunuşlarla değiştirilen işçinin son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

    BAMBAŞKA BİR İNSANA DÖNÜŞTÜ

    Üzerindeki peştemalin ve eskimiş gömleğin çıkarılmasının ardından bir takım elbise giydirilen Mammikka, tıraş olunca adeta başka bir insana dönüştü.

    GÜNDELİK İŞİNE GERİ DÖNDÜ

    Yeni tarzıyla kameralar karşısına geçen işçinin eski ve yeni halleri sosyal medyada viral olunca, ünü ülke sınırlarını aştı.

    Dünyaca ünlenen Hint emekçinin, gündelik işlerine devam ettiği ortaya çıktı.

    Hindistan da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu #1

    Hindistan da fotoğrafçının keşfettiği temizlik işçisi, model oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...
    Medya

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Görüş Bildir