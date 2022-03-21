Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır 200 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.

200 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.

Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan’da futbol maçında tribün çöktü: 200 yaralı - VİDEO