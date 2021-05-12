Ganj Nehri’nde koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cesede ulaşıldı.

Açıkladığı koronavirüs vaka sayıları ile korkutan Hindistan’da sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler tepkiye yol açtı.

Görüntülerde, Ganj Nehri’nde yüzen cesetler görülüyor.

Cesetlerin koronavirüsten hayatını kaybeden kişilere ait olduğu iddia edildi.

Hindistan'da Ganj Nehri'nde yüzen cesetler korkuttu VİDEO

71 CESEDİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Bihar eyaleti yetkilileri, Ganj Nehri’nde dün gece bulunan 71 cesedin sağlık görevlilerince incelendiğini ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediği açıkladı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghazipur mevkisinde de nehirlerde yüzen cesetlerin bulunduğu bildirildi.

"CESETLERİMİZİ YAKACAK KADAR ODUNUMUZ YOK"

Ghazipur sakinlerinden Surinder isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya yetecek kadar odunlarının bulunmadığını söylerek, ölülerini suya gömmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

HİNDİSTAN'DA 23 MİLYON 233 BİN 269 VAKA SAYISINA ULAŞILDI

Hindistan’ın salgından en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan Uttar Pradeş’te bugüne kadar 1 milyon 524 bin 767 vaka ve 15 bin 742 ölüm kaydedilirken Bihar eyaletinde 601 bin 650 Kovid-19 vakası ve 3 bin 357 ölüm bildirildi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci ve virüs kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği üçüncü ülke konumundaki Hindistan’da salgının başından bu yana 23 milyon 233 bin 269 vakanın görüldü, 252 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

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