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    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular

    Otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden genç kadın cesedi çıktı. Genç kadının anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
    • 22.11.2022 - 12:16
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    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular

    Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

    Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

    “Namus cinayeti”

    22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğü, kadının anne ve babasının gözaltına alındığı belirtildi.

    İHA’nın haberine göre polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını aktardı.

    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular #1

    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular #2

    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular #3

    Hindistan’da genç kadını öldürüp, bavula koydular #4


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