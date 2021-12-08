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    Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Güney Asya ülkesi, Genelkurmay Başkanı Rawat'ın içinde bulunduğu helikopterin kaza yaptığı haberiyle sarsıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:59
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    Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan askeri helikopter düştü.

    Kaza Tamil Nadu eyaletinde yaşanırken, Hindistan Hava Kuvvetleri açıklama yaptı.

    HİNDİSTAN'I SARSAN HELİKOPTER KAZASI

    Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

    Helikopter enkazından yükselen duman, kameralara yansıdı.

    Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü ViDEO


    14 KİŞİYİ TAŞIYORDU

    Hindistan'daki yerel medya, toplam 14 kişinin bulunduğu helikopterde Rawat ve eşi ile üst düzey askeri yetkililerin de yer aldığını aktardı.

    Sulur Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan helikopterin, Savunma Hizmetleri Koleji'ne giderken düştüğü kaydedildi.

    KAZA YAPAN HELİKOPTERİN GÖRÜNTÜSÜ

    ANI, helikopter ve düştüğü bölgeyle ilgili kareleri paylaştı. Olay yerine ulaşan bölge halkının, arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

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    3 KİŞİ KURTARILDI

    Yerel askeri yetkililer olay yerine ulaşırken, bölge halkının yüzde 80 yanık olan iki kişiyi hastaneye kaldırdığı ifade edildi. Geriye kalan bedenlerin de bulunduğu ve kimliklerin kontrol edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

    GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ

    Üç kişinin kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı, ancak durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Genelkurmay Başkanı Rawat’ın durumuna ilişkin ise Korgeneral H. S. Panag, "Huzur içinde yat General Bipin Rawat!" paylaşımını yaptı.

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