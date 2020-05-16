- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza yaptı
Hindistan'da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza yaptı
- İHA
- 16.05.2020 - 11:25
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Auraiya bölgesinde, bir kamyon koronavirüs karantinası nedeniyle evlerine giden göçmen işçileri taşırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücü yol kenarında park halindeki başka bir kamyona çarptı.
35 KİŞİ YARALANDI, 23 İŞÇİ ÖLDÜ
Kaza sonucu 35 kişi yaralanırken, en az 23 işçi ise hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Göçmen işçilerin çoğunluğunun Bihar, Jarkand ve Batı Bengal eyaletlerinde yaşadığı belirlendi.
Hindistan’da göçmen işçileri taşıyan kamyon kaza yaptı
VAKA SAYISI 85 BİN 940'A ULAŞTI
Hindistan’da yaklaşık 7 hafta önce, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Koronavirüs vakalarının Çin’i geçtiği Hindistan’da son verilere göre toplam vaka sayısı 85 bin 940’a ulaştı.
Ülkede salgın nedeniyle 2 bin 753 kişi ise hayatını kaybetti.