Hindistan'da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü

Chhattisgarh eyaletinde CRPF mensubu asker, 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen asker, gözaltına alındı.

Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) mensubu asker Reetesh Ranjan'ın, Chhattisgarh eyaletinin Sukma bölgesinde bulunan CRPF kampına yerel saatle 03.45'te ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucunda kamptaki 7 askerin yaralandığı aktarıldı.

4’Ü ÖLDÜ, 3’Ü YARALI

Hastaneye kaldırılan askerlerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 askerin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ranjan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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MESLEKİ STRES VE ZORLU ÇALIŞMA ŞARTLARI VAR

Ülkede milis güçlerinin kamplarında son yıllarda, "dost ateşi" veya intihar vakalarında artış görülüyor.

Bunlara neden olarak, mesleki stres ve zorlu çalışma şartları gösteriliyor.

Haberlerde, intihar eden CRPF askerlerinin sayısının 2018-2020'de 131, 2020-Eylül 2021'de ise 101 olduğu iddia edildi.