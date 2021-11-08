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    Hindistan'da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü

    Chhattisgarh eyaletinde CRPF mensubu asker, 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen asker, gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 13:54
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    Hindistan'da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü

    Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) mensubu asker Reetesh Ranjan'ın, Chhattisgarh eyaletinin Sukma bölgesinde bulunan CRPF kampına yerel saatle 03.45'te ateş açtığı ifade edildi.

    Açıklamada, açılan ateş sonucunda kamptaki 7 askerin yaralandığı aktarıldı.

    4’Ü ÖLDÜ, 3’Ü YARALI

    Hastaneye kaldırılan askerlerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 askerin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

    Açıklamada, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ranjan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Hindistan'da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü ViDEO

    MESLEKİ STRES VE ZORLU ÇALIŞMA ŞARTLARI VAR

    Ülkede milis güçlerinin kamplarında son yıllarda, "dost ateşi" veya intihar vakalarında artış görülüyor.

    Bunlara neden olarak, mesleki stres ve zorlu çalışma şartları gösteriliyor.

    Haberlerde, intihar eden CRPF askerlerinin sayısının 2018-2020'de 131, 2020-Eylül 2021'de ise 101 olduğu iddia edildi.

    Hindistan da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü #1

    Hindistan da görevli asker 4 meslektaşını öldürdü #2

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