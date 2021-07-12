Hindistan'da gündem, inek koruma yasa tasarısı

İneklerin kesilmesini önlemek isteyen yetkililer, yasa tasarısını görüşmek için bir araya geldi.

İneklerin kutsal sayıldığı Hindistan'da, inek koruma yasa tasarısı Meclis'e sunuldu.

Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, bütçe oturumunun ilk gününde eyaletteki inekleri korumak için yasa tasarısı sundu.

Tasarı, Assam üzerinden komşu Bangladeş'e olası inek kaçakçılığını önlemek için eyaletler arası inek taşımacılığını engellemeyi amaçlıyor.

İNEK TAŞIMACILIĞINA KISITLAMA

İneklerin Assam içindeki herhangi bir yerden, “kesimin kanunla düzenlenmediği” eyalet dışındaki yerlere taşınmasının durdurulması amaçlanıyor.

Öte yandan, ineklerin eyalet içindeki bir yerden başka bir yere hareketinin kısıtlanması tasarıda yer alıyor.

KORONAYA KARŞI İNEK İDRARI İDDİASI

Hindistan, koronavirüsten korunmak için düzenlenen "inek idrarı içme partisi" ile biliniyor.

Güne Asya ülkesinde yüzlerce kişi, uzmanların inek idrarının virüse karşı etkili olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı yönündeki uyarılarına rağmen inek idrarı içmiş, virüse karşı bağışıklık kazandıklarını savunmuştu.