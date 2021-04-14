Hindistan'da günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı

Güney Asya ülkesinde görülen son vaka sayısı, en yüksek günlük artış olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasındaki Hindistan'da vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1027 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 85'e yükseldi.

Böylelikle ülkede günlük kaydedilen ölü sayısı son 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

SON BİR GÜNDE 184 BİN 372 VAKA

Hindistan'da son 24 saatte 184 bin 372 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 873 bin 825 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İKİNCİ ÜLKE

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 519 bin 208 ile Maharaştra, 1 milyon 180 bin 397 ile Kerala, 1 milyon 83 bin 647 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 336 bin 36'ya ulaştığı ülkede, 1 milyon 365 bin 674 kişinin de tedavisi sürüyor.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke" konumunda bulunuyor. En fazla vaka, 32 milyon 70 bin 784 ile ABD'de görüldü.

MAHARAŞTRA'DA YENİ KISITLAMALAR

Hint basınındaki haberlere göre, ülkede en yüksek vakanın kaydedildiği Maharaştra'da en yüksek günlük ile mücadele kapsamında yerel saatle 20.00'den itibaren geçerli olacak yeni önlemler alındı.

Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, basın toplantısında, önlemlerin eyalet genelinde 15 gün uygulanacağını açıkladı. Thackeray, bu sürede sadece temel hizmetlerin sağlanacağını söyledi.

Kuruluşlar ile halka açık yerlerin kapalı olacağını vurgulayan Thackeray, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

"HAYATLARI KURTARMAK ÖNEMLİ"

Thackeray, şimdilik sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini ama sert tedbirlerin de gerekli olduğunun altını çizdi.

Bu kısıtlamaları ilan ederken mutlu olmadığına dikkati çeken Thackeray, vaka sayılarında son bir aydır süren yükselişe değindi.

Thackeray "Şimdi zinciri kırmak için harekete geçmenin zamanı. Tek amaç hayat kurtarmak. Eğer biz hayatta kalabilirsek ekonomiyi de ayakta tutabiliriz. Ekmek teknesi önemli biliyorum ama hayatları kurtarmak da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

YAPILAN AŞI SAYISI 111 MİLYON DOZU GEÇTİ

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı kitlesel aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 111 milyon 179 bin 578 doz olduğunu duyurdu.

Koronavirüs aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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