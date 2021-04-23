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Hindistan'da günlük vaka sayısında artış

Hindistan'da günlük vaka sayısında artış

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.