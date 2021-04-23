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    Hindistan'da günlük vaka sayısında artış

    Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.
    • AA
    • 23.04.2021 - 18:44
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    Hindistan'da günlük vaka sayısında artış

    Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 332 BİN 518

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edildi.

    ÜLKEDE YAPILAN AŞI SAYISI 104 MİLYON DOZU AŞTI

    Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 104 milyon 528 bin 565 dozu aştığını duyurdu.

    TEST MERKEZİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

    Öte yandan Ghaziabad kentinde koronavirüs testi yaptırmak isteyenler test merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Hindistan da günlük vaka sayısında artış #1

    Hindistan da günlük vaka sayısında artış #2

    Hindistan da günlük vaka sayısında artış #3

    Hindistan da günlük vaka sayısında artış #4

     

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