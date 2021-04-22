Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Pandemi nedeniyle zor günlerin yaşandığı Hindistan'da günlük vaka 314 bin 835'e ulaştı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, virüsten hayatını kaybedenler yakılıyor.

Hindistan, dünyada günlük koronavirüs vakalarında şimdiye kadar en büyük artışı kaydetti.

Güney Asya ülkesindeki hastaneler, artan vakalar karşısında hastalara yanıt vermekte güçlük çekiyor.

314 BİN 835 VAKA

Son verilere göre, Hindistan'da son 24 saatte 314 bin 835 günlük vaka kayda geçti. Toplam vaka sayısı 15 milyon 930 bini aştı.

Salgın nedeniyle 2 bin 104 ölüm yaşanırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 184 bin 657'ye yükseldi.

Hindistanlılar, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor ViDEO

HASTANELERDE OKSİJEN YETERSİZLİĞİ

Başkent Yeni Delhi dahil olmak üzere kuzey ve batı Hindistan'daki hastanelerin, koronavirüs hastalarını hayatta tutmak için yalnızca birkaç saatlik tıbbi oksijeni kaldığı belirtildi.

Hindistan hükümetinin çevrim içi veri tabanına göre, hastanelerin birçoğunda boş yatak bulunmuyor. Doktorlar, hastalara evlerinde kalmalarını tavsiye ediyor.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Güney Carolina Tıp Üniversitesi'den Krutika Kuppalli, "Koronavirüs, Hindistan'da sağlık sisteminin çökmesine yol açan bir halk sağlığı krizi haline geldi." dedi.

Geçen ocak ayında en yüksek günlük vaka, 297 bin 430 ile ABD'de meydana gelmişti.

"İKİNCİ DALGAYI BU KADAR SERT BEKLEMİYORDUK"

Hindistan'dan yansıyan görüntülerde, hastaların araçlar içerisinde oksijen takviyesi almaya çalıştığı görüldü.

Bir Hint sağlık firması yetkilisi, "İkinci dalganın bizi bu kadar sert vuracağını hiç düşünmemiştik. Rahatlık; ilaç, tıbbi malzeme ve hastane yataklarının beklenmedik bir şekilde kıtlığına yol açtı." diye konuştu.

AŞI SORUNU

Yeni Delhi yönetimi her ne kadar aşılama kampanyası başlatsa da nüfusun yalnızca küçük bir bölümü aşı olabildi.

Yetkililer, aşıların 1 Mayıs'tan itibaren 18 yaşın üzerindeki herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu.

ÖLENLER KREMATORYUMDA YAKILIYOR

Ancak uzmanlar, Hindistan'da aşıya uygun 600 milyon insan için yeterli aşının olmadığını söylüyor.

Öte yandan, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yakılıyor.