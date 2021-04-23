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    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü

    Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Solunum cihazına bağlı hastalar hayatını kaybetti.
    • AA
    • 23.04.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:21
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    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü

    Koronavirüs vakalarının artması ile dünyada birinci sıraya yerleşen Hindistan’ın, batı eyaletinden dumanlar yükseldi.

    Maharaştra eyaletinde bulunan ve koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı.

    Havalandırma ünitesindeki patlamanın yol açtığı yangında, Mumbai eyaletinin 70 kilometre kuzeyindeki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesi’nin ikinci katındaki koronavirüs hastalarının bulunduğu bölüm alevlere teslim oldu.

    90 HASTA SEVK EDİLDİ

    90 hastanın tedavi gördüğü hastanede, solunum cihazına bağlı 13 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü ViDEO

    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü #1

    SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

    Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan vakalar nedeni ile sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

    Her gün artan hasta sayısı, hastaneleri zorlarken, oksijen tüpü ve koronavirüs tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açtı.

    Son 24 saatte 332 bin 518 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken Maharaştra, 67 bin 13 vaka ile en çok vaka kaydedilen eyalet olmuştu.

    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü #2

    Hindistan’da hastane yangını: 13 koronavirüs hastası öldü #3

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