Hindistan'da hastanenin doğum ünitesinde yangın çıktı

Doğum ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 yeni doğan bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan’ın Maharashtra kentinde bulunan Bhandara Genel Hastanesi'in doğum ünitesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında 17 yeni doğan bebeğin bulunduğu ünite kullınalamaz hale geldi.

10 BEBEK CANINDAN OLDU

Olay sonrası 10 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği, 7 bebeğin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

HASTANE YÖNETİMİ: NEFESSİZ KALDILAR

Bhandara Genel Hastanesi yönetimi, bebeklerin nefessiz kaldığı gerekçesiyle öldüğünü belirterek yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ve bebeğini kaybeden ailelere de baş sağlığı diledi.