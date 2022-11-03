Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyede

Başkent Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaşırken güne sisli bir havada başlayan kennte; nefes almada zorluk gibi şikayetlerle, hastanelere başvuranlar oldu.

Hindistan yerel medyası, başkenti Yeni Delhi'deki hava kirliliğine ilişkin bir haber yayınlandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı.

Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) sabah saatlerinde 408'e çıktı.

AQI 426'ya yükseldi

Delhi'deki kirliliğin tehlikeli seviyelere ulaşmasına, çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonlarının neden olduğu belirtildi.

Anız yakımının yoğun olduğu saatlerde AQI'nın 426'ya yükseldiği ifade edildi.

Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.

Eğitime ara verilmesi için talep

Bu arada, çocukların okula gitmek için her gün evden çıkmak zorunda kalarak tehlikeli havayı soluduğuna dikkati çeken şehir sakinleri, yetkililere eğitime ara verilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da yetkililerden Delhi'de okulların bir süreliğine kapatılmasını talep etti.

İnşaatlara ara verildi

Diğer yandan, hava kirliliğinin artmaması için Delhi'de birçok inşaata da ara verildi.

AA'nın haberine göre; yetkililer ise vatandaşlardan kömür kullanımını azaltmalarını istedi.

2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.