Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Solapur kentindeki hava fişek üretim tesisinde yangın çıktı.

Patlamada 3 kişi öldü

Tesisteki yangın çok sayıda patlamaya neden olurken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.





Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.



