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- Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı
Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- 02.01.2023 - 04:25
- Güncelleme : 02.01.2023 - 04:31
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Solapur kentindeki hava fişek üretim tesisinde yangın çıktı.
Patlamada 3 kişi öldü
Tesisteki yangın çok sayıda patlamaya neden olurken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yangının çıkış nedeni bilinmiyor
İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.