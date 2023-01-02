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    Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı

    Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan havai fişek üretim tesisinde meydana çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • 02.01.2023 - 04:25
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 04:31
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    Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Solapur kentindeki hava fişek üretim tesisinde yangın çıktı.

    Patlamada 3 kişi öldü

    Tesisteki yangın çok sayıda patlamaya neden olurken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

    Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı #1

    Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

    Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı #2

    Hindistan’da havai fişek tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı #3


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