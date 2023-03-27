Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü: O anlar Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde Sahil Güvenliğe ait helikopter, Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Helikopterin düşüş anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı. Döngüsel kontrol sistemleri yanıt vermedi Helikopterin, eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği, bu sırada da kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın minimum kontrolle helikopteri en güvenli şekilde yere indirdiği açıklandı.