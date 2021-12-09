Hindistan’da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı Rawat hayatını kaybetti

Hindistan'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde Sulur kasabasından Wellington kasabasına uçuş gerçekleştirdiği sırada düşmüştü.

GENELKURMAY BAŞKANI VE EŞİ DAHİL 13 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada helikopterde bulunan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın ve eşinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada, 4’ü mürettebat 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralı olduğu kaydedildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Yüzbaşı Varun Singh’in Wellington’da bir askeri hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kazanın nedeni araştırılırken, Rawat 2019 yılının Aralık ayında göreve gelmişti.

BAŞBAKAN MODİ: "KAYBI DERİNDEN ETKİLEDİ"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Rawat önemli bir askerdi. Gerçek bir vatansever olarak silahlı kuvvetlerimizi ve güvenliğimizi modernize etmeye büyük katkı sağladı. Stratejik konulardaki anlama kabiliyeti ve bakış açısı olağanüstüydü. Kaybı beni derinden etkiledi” ifadelerini kullandı.