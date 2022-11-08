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    Hindistan'da idam cezası alan 3 kişi serbest kaldı

    Tecavüz ettikleri genç kızı öldürmekten idam cezasına çarptırılan 3 kişi, yüksek mahkemede suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.
    • 08.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:51
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    Hindistan'da idam cezası alan 3 kişi serbest kaldı

    Hindistan'ın Delhi eyaletinin Chhawla bölgesinde Şubat 2012'de 19 yaşındaki bir genç kız, işten dönerken 3 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

    Genç kızın cesedi, üç gün sonra Haryana eyaletinde bulunmuştu.

    İdam kararı verilmişti

    Polisler tarafından yapılan soruşturmada, olayla ilgili 3 erkek yakalanmış ve genç kızın üzerinde bu kişilerin DNA örnekleri, kan lekeleri ve saç telleri bulunmuştu.

    İlk Derece Mahkemesi tarafından 2014'te yargılanan bu kişiler, tecavüz ve cinayetten suçlu bulunmuş ve haklarında idam kararı verilmişti.

    Söz konusu karar, birkaç ay sonra üst mahkeme tarafından onaylanmıştı.

    Karar bozuldu, 3’ü de serbest kaldı

    Hindistan Yüksek Mahkemesi, ölüm cezasına çarptırılan 3 kişi hakkında kararını açıkladı.

    AA’da yer alan habere göre mahkemenin, 3 kişinin suçlarına dair "kesin ve açık bir kanıt" olmadığı gerekçesiyle haklarındaki idam kararını bozması üzerine sanıklar beraat etti ve serbest bırakıldı.


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