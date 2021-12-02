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    Hindistan'da iki Omicron vakası tespit edildi

    Salgın nedeniyle zor günler geçiren Güney Asya ülkesinde virüsün yeni varyantı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 14:55
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    Hindistan'da iki Omicron vakası tespit edildi

    Hindistan'da, iki Omicron vakasına rastlandı.

    Vakalar, ülkede görülen yeni varyant kaynaklı ilk enfeksiyonlar olarak kayıtlara geçti.

    VAKALAR KARNATAKA EYALETİNDE GÖRÜLDÜ

    Hindistan Sağlık Bakanlığı, vakaların Karnataka eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Hastalardan birinin 66, diğerinin 46 yaşında olduğu ve temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.

    Güney Asya ülkesi, pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

    HİNDİSTAN'IN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, ABD, vakalar açısından 49 milyon 573 bin 122 ile listenin ilk sırasında yer alırken, bu ülkenin ardından ikinci sırada bulunan Hindistan'da 34 milyon 606 bin 541 vaka ve 469 bin 724 ölüm kayıtlara geçti.

    Hindistan da iki Omicron vakası tespit edildi #1

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