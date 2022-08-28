Binlerce kiloluk patlayıcının kullanıldığı yıkım, anbean kaydedildi. Çevrede bulunanlar, patlama öncesi bölgeden uzaklaştırıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Noida şehrinde kaçak olduğu belirtilen ikiz kuleler, patlayıcı yardımıyla yerle bir edildi.

Yıkım işlemi için kulelere patlayıcılar yerleştirildi. Patlatma işlemi öncesi kameralar kayıttaydı.

3 bin 500 kilo patlayıcı kullanıldı

100 metre yüksekliğindeki yapılar, saniyeler içinde toz yığınına dönüştü. İşlemi gerçekleştiren firmaya göre, yıkım için 3 bin 500 kilo patlayıcı kullanıldı.

Hint polisi, "Yıkım sırasında veya sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yapısal hasarı kontrol eden görevlilerden yeşil bir sinyal verilene kadar bölgede kuvvet konuşlandırılacak." dedi.

Hindistan'da ikiz kuleler yıkıldı ViDEO

5 bin kişi tahliye edildi

Apex ve Ceyane adlı kulelerin yıkımının etrafa hasar vermesi ihtimali karşısında civarda bulunan 5 bin kişi tahliye edildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, tahliye edilen sakinlerin geri dönüşüne, teftiş ekibinden güvenlik izni alındıktan sonra izin verilecek.

30 bin ton enkaz temizlenecek

Öte yandan, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımın" gerçekleştirildiği belirtiliyor.

AA'nın aktardığına göre, yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı.