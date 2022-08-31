Hindistan'da ineğe tecavüz eden adam, tutuklandı

Bengal eyaletinde, hamile ineğe tecavüz eden şahıs tutuklandı. İneğin aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'nın Batı Bengal eyaletindeki bir köyde, akılalmaz olay tepkilere sebep oldu.

Bölgede yaşayan Aarti Bhuiya ve ailesi, komşuları Pradyut Bhuiya'nın (29) evlerinin arkasındaki ahıra girip, hamile bir ineğe tecavüz ettiğini polise bildirdi.

Şikayet üzerine yakalanan şahıs, ekipler tarafından tutuklandı.

İnek kan kaybından öldü

Bir diğer yandan polise iletilen şikayette, ineğin kan kaybından öldüğü bilgisine yer verildi.

10 yıla kadar cezası var

Hindistan yasalarında bir erkeğe, kadın veya hayvanla 'doğal olmayan cinsel ilişkiye girilmesi' durumunda müebbet ya da 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.