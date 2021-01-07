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    Hindistan'da inek bilimi sınavı düzenlenecek

    Asya ülkesinde, inekler hakkında daha fazla farkındalık oluşturmak için sınav gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 07.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 18:01
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    Hindistan'da inek bilimi sınavı düzenlenecek

    Hindistan'da kutsal kabul edilen ineklerle ilgili şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak.

    Sınav, Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle düzenlenecek.

    Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava; çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

    SINAVIN AMACI

    Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.

    Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.

    Hindistan da inek bilimi sınavı düzenlenecek #1

    "HAYVAN KESMEK DEPREME NEDEN OLUYOR"

    RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.

    Modi hükümetinin, Hindistan'da ineklere daha çok siyasal ve mezhepsel kimlik kazandırdığı ifade ediliyor.

    HİNDİSTAN'DA İNEK KESMEK YASA DIŞI

    Hindistan'ın birçok bölgesinde inek kesilmesi ve yenmesi yasa dışıyken, son dönemde sığır eti tüketen Müslümanlara ve düşük kasttan Hindulara yönelik şiddet eylemleri artması dikkati çekiyor.

    Hindistan da inek bilimi sınavı düzenlenecek #2

    Hindistan'da inek gübresi festivali ViDEO

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