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    Hindistan'da inek kaçakçıları linç edildi

    Araçtan indirilen iki kişiden biri, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.06.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:55
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    Hindistan'da inek kaçakçıları linç edildi

    İneğin kutsal kabul edildiği Hindistan, lince sahne oldu.

    Rajasthan eyaletinde, inek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle iki kişi saldırıya uğradı.

    ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

    Hint basını, Rajasthan’ın Chittorgarh kentinin Bebu kasabasında kalabalık bir grubun, inek taşınan bir aracın önünü kestiğini aktardı.

    Babu Lal Bhil ve Pintu adlı iki kişi, zorla araçtan indirilerek inek kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla grup tarafından darbedildi.

    Hindistan da inek kaçakçıları linç edildi #1

    LİNCE UĞRAYANLARDAN BİRİ ÖLDÜ

    Saldırıda Babu hayatını kaybetti, Pintu hastanede tedavi altına alındı.

    Hint polisi, inek taşıyan kişileri darbettikten sonra üzerlerinde bulunan evrak ve cep telefonlarını alarak kaçan saldırganlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.

    Hindistan da inek kaçakçıları linç edildi #2

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