Hindistan'da inek kaçakçıları linç edildi

Araçtan indirilen iki kişiden biri, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İneğin kutsal kabul edildiği Hindistan, lince sahne oldu.

Rajasthan eyaletinde, inek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle iki kişi saldırıya uğradı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Hint basını, Rajasthan’ın Chittorgarh kentinin Bebu kasabasında kalabalık bir grubun, inek taşınan bir aracın önünü kestiğini aktardı.

Babu Lal Bhil ve Pintu adlı iki kişi, zorla araçtan indirilerek inek kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla grup tarafından darbedildi.

LİNCE UĞRAYANLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Saldırıda Babu hayatını kaybetti, Pintu hastanede tedavi altına alındı.

Hint polisi, inek taşıyan kişileri darbettikten sonra üzerlerinde bulunan evrak ve cep telefonlarını alarak kaçan saldırganlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.