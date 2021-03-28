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- Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü
Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü
İnşaattaki kaza sonucu 4 işçi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 28.03.2021 - 12:45
- Güncelleme : 28.03.2021 - 13:18
Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Daulatabad kentinde yerel saatle 07.30’da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı çöktü.
4 YARALI
Daulatabad Polis Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan 4 işçinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Öte yandan yaşanan çökme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü