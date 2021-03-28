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    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü

    İnşaattaki kaza sonucu 4 işçi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 13:18
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    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü

    Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Daulatabad kentinde yerel saatle 07.30’da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı çöktü.

    4 YARALI

    Daulatabad Polis Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan 4 işçinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

    Öte yandan yaşanan çökme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü

    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü #1

    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü #2

    Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü #3

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