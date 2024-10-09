Hindistan'da kadın doktora tecavüz ederek öldüren sapığın idamı isteniyor Hindistan'da bir kadının doktor tarafından istismara uğrayıp öldürülmesi haberi ülkede infiale yol açtı. 50'ye yakın doktor, yaşanan olaya tepki göstermek için hastaneden istifa ederken zanlının da idam cezası alabileceği belirtildi.

AA

Hindistan'da bir kadının doktor tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesi olayı büyük tepkilere yol açtı.

HİNDİSTAN KAYNAKLARI HABERİ DOĞRULADI

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde gönüllü olarak hastalara yardımcı olan Sanjay Roy adlı şüphelinin tecavüz ve cinayetle resmen suçlandığını doğruladı.

Şüpheliyle aynı hastanede çalışan kadın doktorun, vardiyasının ardından uyumak için seminer odasına girdiği, güvenlik kameralarının yakaladığı görüntülerden yola çıkarak Roy'un da aynı odaya girdiği ve odadan yaklaşık 30 dakika sonra çıktığı tespit edildi.

ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

CBI açıklamasında, ağustos ayındaki olayda suça sadece Roy'un karıştığı ve ölüm cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Hindistan'da, cinsel istismar sonucu mağdurun ölümüne ya da bitkisel hayata girmesine yol açan kişilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı eylül başında Batı Bengal Eyalet Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmişti. Meclisten geçen tasarı, Batı Bengal Valisi Ananda Bose ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

50 DOKTOR, OLAYI PROTESTO ETMEK İÇİN HASTANEDEN İSTİFA ETTİ

RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli 50 uzman doktor, sağlık çalışanlarının daha güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması talebiyle greve giden meslektaşlarına destek için istifa etti.

Doktorlar, yaptıkları açıklamada, talepleri için başvurdukları ilgili makamlardan hiçbir yanıt gelmemesi nedeniyle toplu istifa kararının alındığını vurguladı.

Asistan doktorlar, 5 Ekim'den beri tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için adalet ve tüm hastane ile kliniklerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması talebiyle açlık grevi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)