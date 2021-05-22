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    Hindistan'da 'kara mantar’ tehlikesi

    Hindistan'da kara mantar salgını 29 eyaleti seferberliğe sürükledi.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 01:27
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 02:58
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    Hindistan'da 'kara mantar’ tehlikesi

    Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan, yeni bir salgın korkusu daha yaşıyor.

    Hindistan hükümeti, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu.

    29 EYALETTE SEFERBERLİK

    Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının koronavirüsü tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor.

    Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

    Hindistan da kara mantar’ tehlikesi #1

    KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

    Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

    Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

    Hindistan da kara mantar’ tehlikesi #2

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