Hindistan’da kara mantar vakası sayısı 28 bini geçti

Ülkedeki 28 bin 252 kişide kara mantar saptandı. Hastalık nedeniyle 219 ölümün yaşanması, kara mantarın ölümcül yüzünü gösteriyor.

Hindistan, koronavirüs salgınının ardından şimdi de kara mantar kabusunu yaşıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığının görüldüğünü açıkladı.

28 BİN 252 KARA MANTAR VAKASI

Hint basınındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce koronavirüse yakalandığını kaydetti.

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

219 KİŞİ KARA MANTARDAN ÖLDÜ

Uzmanlar, koronavirüsü atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.