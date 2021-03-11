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    Hindistan'da kimya fabrikası cayır cayır yandı

    Bir kimya fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 11:08
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    Hindistan'da kimya fabrikası cayır cayır yandı

    Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Thane kentinde, kimyasal maddelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmazken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı.

    NEDENİ BİLİNMİYOR

    İtfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadığı, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

    Hindistan'da kimya fabrikasında dev yangın İZLE

    EN AZ 100 İŞÇİ ÖLDÜ

    Öte yandan, Hindistan'da Mayıs 2020'den beri meydana gelen 60'tan fazla endüstriyel kazada en az 100 işçinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Hindistan da kimya fabrikası cayır cayır yandı #1

    Hindistan da kimya fabrikası cayır cayır yandı #2

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