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Hindistan’da kimya fabrikasında patlama
Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanırken, fabrika etrafında yaşayan 700 kişi tahliye edildi.
- 03.06.2022 - 00:07
Hindistan’ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.
Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü
İHA'nın aktardığına göre; olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama - VİDEO