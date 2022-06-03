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    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama

    Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanırken, fabrika etrafında yaşayan 700 kişi tahliye edildi.
    • 03.06.2022 - 00:07
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    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama

    Hindistan’ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.

    Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

    İHA'nın aktardığına göre; olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama - VİDEO

    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama #1

    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama #2

    Hindistan’da kimya fabrikasında patlama #3


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