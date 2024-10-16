Hindistan'da kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil kendisini öldürdü

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Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Uttar Pradesh​ eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Alka Devi, 17 yaşındaki kızını öldürmesi için bir kiralık katil tuttu.

Fakat kendisi öldürüldü. Devi'nin tuttuğu katil, kızının erkek arkadaşı çıktı. Akılalmaz cinayeti Devi'nin eşi ortaya çıkardı.

KIZINI ÖLDÜRMESİ İÇİN KİRALIK KATİL TUTTU

Devi, eve dönmeyince eşi onu telefonla aradı fakat kapalıydı. Polis, Devi'nin eşine ulaştı ve bir cesedi teşhis etmesini istedi.

Azmettirici anne Alka Devi'nin ölümünün ardından ilginç olay ortaya çıktı.

Devi'nin kızı, daha önce 10 yıl hapis yatan Subhash ile beraber olmaya başladı.

KAZDIĞI KUYUYA KENDİSİ DÜŞTÜ: KİRALIK KATİL KIZININ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Devi ise bu durumdan oldukça rahatsızdı, çözümü kızını öldürmekte buldu. Devi, Subhash'a cinayeti işlemesi için 50 bin rupi teklif etti.

India Today'ın haberine göre Subhash, Devi'nin kızına gerçekleri anlatınca ise annesinin kazdığı kuyuya kendisinin düşmesi için plan yaptılar.

Birlikte Devi'yi kandırmak için cinayet​ fotoğrafı planlayıp, sahnelediler.

TARLADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Fakat Devi, söz verdiği parayı vermeyince Sushash, Devi'nin kızıyla beraber ziyarete gitti ve Devi'yi boğarak öldürdüler.

Uttar Pradesh'in Etah bölgesinde bir darı tarlasında Alka'nın cansız bedeni bulundu.

Olay, Alka'nın kocası Ramakant'ın eşinin kaybolduğunu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı.

Polis soruşturması sonucunda, hem Alka'nın kızı hem de Subhash tutuklandı.