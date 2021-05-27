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Hindistan'da köpek, timsaha av oldu
Olacaklardan habersiz suyun yanına gelen köpek, timsaha av olmaktan kurtulamadı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 09:29
- Güncelleme : 27.05.2021 - 10:07
Su kıyısında yürüyen köpek, timsah tarafından avlandı.
Hindistan'ın Rawatbhata şehrinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde, su kenarında bir köpek, olacaklardan habersiz bir şekilde yürürken, su içindeki timsahın sessizce yaklaştığı görüldü.
TİMSAJIN KÖPEĞİ AVLAMA ANI
Sudan çıkar çıkmaz köpeği yakalayan timsah, avıyla birlikte suyun içine geri döndü.
Timsahın sokak köpeğini avlama anı saniye saniye kaydedildi.
Hindistan'da köpek, timsaha av oldu ViDEO