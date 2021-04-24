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    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor

    Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da koronavirüse bağlı nefes problemi yaşayanlar için farklı noktalara trenle oksijen tüpü taşınmaya başlandı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 18:08
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    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor

    Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan’ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu.

    Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu.

    Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğunu duyurdu.

    60 HASTA DAHA ÖLMEK ÜZERE

    Başkent Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı.

    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor #1

    TRENLERLE OKSİJEN TAŞINIYOR

    Hastanelerde oksijen tanklarındaki azalma, ülkenin Demiryolu Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor. Sağlık yetkilileri, bu uygulamanın, vaka artışları nedeniyle bir süre daha devam edeceği görüşünde.

    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor #2

    HASTALAR BEKLERKEN ÖLÜYOR

    Ülkedeki birçok hastanede, hastaların herhangi bir yatağa nakledilemeden yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülkede 7 ay önce salgına bağlı olarak benzer bir oksijen sorunu yaşandığı, ancak şu anda yeni dalga ile yaşanan oksijen sorununun çok daha kötü olduğu bildirildi. Hindistan’daki hastanelerin genellikle oksijen stokunun yüzde 15’inin kullandığı, ancak yeni dalgayla bu oranın yüzde 90’a kadar çıkarıldığı açıklandı. Öte yandan, can kayıplarındaki artış nedeniyle ölen hastaların açık havada yakıldığı bildirildi.

    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor #3

    HİNDİSTAN’DA SON DURUM

    Hindistan’da son açıklanan verilere göre 24 saate 345 bin 147 vaka tespit edildi, 2 bin 621 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481’e, iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 867 bin 997’ye ulaştı. Ülke genelinde 2 milyon 552 bin 935 aktif vaka bulunuyor.

    Hindistan’da korona tedavisi için oksijen tankları trenlerle taşınıyor #4

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