Puducherry bölgesinde bir adam, koronavirüs aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı.

Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan aşılar, bazı insanlar tarafından farklı gerekçelerle reddediliyor.

Aşı olmak istemeyenler, dünyanın farklı bölgelerinde protestolar düzenlerken, bunların en ilginçlerinden biri de Hindistan'da yaşandı.

Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100’ünün aşılanması amacıyla aşılama kampanyası başlattı. Bu kapsamda koronavirüs aşısı uygulamak için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi.

AŞI OLMAMAK İÇİN AĞACA ÇIKTI

Ancak 40 yaşındaki bir adam, koronavirüs olmamak için ilginç bir yola başvurdu. Aşı karşıtı adam, çareyi ağaca tırmanmakta buldu. Sağlık ekipleri ve çevre sakini, Covid-19 hastalığını önlemek için aşının gerekli olduğunu ve köydeki birçok kişinin aşılanmış olduğunu söyleyerek adamı aşağı inmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Hindistan'da koronavirüs aşısından kaçan adam ağaca tırmandı - Video

SAĞLIK EKİBİNİ BEZDİRDİ

İddiaya göre sağlık ekibiyle alay da eden adam, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını da isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.