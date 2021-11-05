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    Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali

    Hindistan'da en önemli festivallerden biri olan Diwali Festivali, koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.
    • AA
    • 05.11.2021 - 01:10
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    Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali

    Resmi olarak 35 milyondan fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ve 450 binden fazla ölümle salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da ışık festivali Diwali heyecanla karşılandı.

    VAKA SAYILARI ARTABİLİR

    Başkent Yeni Delhi'de büyük kalabalıkların festival öncesinde pazarları doldurmasının ardından yetkililer, bu tür eylemlerin vaka sayılarında artışa sebep olarak Hindistan'ın sağlık sistemini zor duruma sokabileceğini belirtti.

    Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali - Video

    HALKA REHAVET UYARISI YAPILDI

    BBC'nin haberine göre ülkede, mayıs ayında günlük 400 binlere ulaşan vaka sayıları son dönemde 10 binlere gerilemiş olsa da uzmanlar üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek halkı rehavete karşı uyardı.

    Hindistan da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali #1

    HAVAİ FİŞEKLER, HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

    Öte yandan, kutlamalar sırasındaki havai fişek kullanımının her yıl hava kirliliği seviyelerini kötüleştirdiği bildirildi.

    Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükseldiği ve kalın bir sis örtüsüyle kaplanan Delhi'de, bu durumun daha kötüye gittiği ifade edildi.

    Diwali'den önce birkaç eyalet havai fişek kullanımına tamamen veya kısmi yasaklar getirdi.

    Hindistan da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali #2

    DWALİ FESTİVALİ NE ANLAMA GELİYOR

    Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

    Tarihi ayın konumuna göre her yıl değişen festival, genellikle ekim-kasım aylarına denk geliyor ve bu yıl 4 Kasım'da kutlanıyor.

    Hindistan da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali #3

    Hindistan da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali #4

    Hindistan da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali #5

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