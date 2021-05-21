Hindistan’da, koronavirüse bağlı günlük can kaybı sayısı 4 bini geçti

Artan vaka ölüm sayıları nedeni ile zor dönemden geçen ülkede, ölüm sayıları 4 bini geçti. Uzmanlar gerçek vaka ve ölüm sayılarının, açıklananlardan daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Hindistan, artan koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümler nedeni ile zor bir dönemden geçiyor.

Ülkedeki sağlık sistemi, vatandaşların tedaviye yönelik ihtiyaçlarını karşılayamadı.

Çöken sağlık sisteminde, hastaneler yetersiz kaldı.

Bahçeler ve camiler olmak üzere birçok yer, koronavirüs hastaları için tedavi merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Artan vakaların önüne geçilememesi ile ülkede, bir günde ölenlerin sayısı 4 bini geçti.

Verilere ilişkin açıklama, Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 26 MİLYONU GEÇTİ

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 209 kişi hayatını kaybederken, ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 291 bin 331’e yükseldi.

Son 24 saatte 259 bin 591 koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 26 milyon 31 bin 991 oldu.

VAKALAR AZALMA EĞİLİMİNE GİRDİ

Koronavirüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 4 binin üzerine ilk kez 8 Mayıs'ta çıkmıştı.

19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviye kaydedilmişti.

Günlük vakalar, zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi.

Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

GERÇEK SAYILAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Başkent Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük vaka sayısı 26 bini aşarken, son 24 saatte görülen vaka sayısı 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de, 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görüldü. Son bir günde bu sayı 2 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

AŞIDA SIKINTILAR YAŞANIYOR

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği Ourworldindata.org internet sitesindeki son verilere göre, nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 186 milyon 410 bin doz aşı yapıldı.

Aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.