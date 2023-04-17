Hindistan'da Kovid-19'dan öldüğü sanılan kişi iki yıl sonra ortaya çıktı Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle iki yıl önce öldüğü duyurulan ve kendisi için cenaze yakma merasimi düzenlenen Kamlesh Patidar evine döndü.

AA

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 nedeniyle öldüğü sanılan Madhya Pradesh eyaletinin Dhar kenti sakinlerinden Kamlesh Patidar, iki yıl sonra ailesine geri döndü.

Verilen ceset için cenaze düzenlemişler

Patidar'ın akrabası Mukesh Patidar, Kamlesh Patidar'ın 2021'de Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında ağır hasta olarak Gujarat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha sonra hastane tarafından kendilerine teslim edilen ceset için tören düzenlediklerini söyledi.

Ölü olduğunu sandıkları Kalmesh Patidar'ın iki yıl aradan sonra halasının kapısını çaldığını kaydeden Mukesh Patidar, tüm aile bireylerinin ve yakınlarının yaşanan olaydan dolayı şokta olduklarını dile getirdi.

Mukesh Patidar, Kalmesh Patidar'ın iki yıl boyunca nerde olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini aktardı.

İfadesi alınacak

Kanwan Bölge Polis Yetkilisi Ram Singh Rathore da yaptığı açıklamada ailesi tarafından öldüğü sanılan Patidar'ın gerçek hikayesinin ifadesi alındıktan sonra netliğe kavuşacağını belirtti.