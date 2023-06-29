AA

Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Hindistan, Kurban Bayramı’nı karşıladı…

Müslümanlar, Yeni Delhi kentindeki Jama Camisi ve Feroz şah Kotla Camisi'nde kıldı.

Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde yaşayan Müslümanlar da, bayram nedeniyle bir aradaydı.

İneğe tapanların ülkesi...

Ellerini semaya kaldırıp dua eden Müslümanlar, sonrasında hayvanlarını kurban etmek için belirlenen bölgelere gitti.

İneğe büyük saygının olduğu ülkede, yaklaşık 270 milyon Müslüman bulunuyor.

Müslümanlar her bayram olduğu gibi en çok küçükbaş kesiyor.

Hindistan’da Kurban Bayramı
Hindistan’da Kurban Bayramı

14 eyalette satış yapılıyor

Kurbanlık olarak büyükbaş hayvan satışı 30 eyaletin sadece 14'ünde yapılabiliyor.

Öyle ki büyükbaş olarak da manda kurban edebiliyor.

Hindistan’da Kurban Bayramı

Büyük cezalar var

Diğer 16 eyalette ise kurban için özellikle inek satışı yasak.

Hem satana hem de alana ciddi cezalar kesiliyor.

Hindistan’da Kurban Bayramı
Hindistan’da Kurban Bayramı