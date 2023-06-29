Hindistan’da Kurban Bayramı İneğe tapanların ülkesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Duaların ardından hayvanlar kurban edilirken, inek satışının yasak olduğu eyaletlerde daha çok manda kesildi.

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AA

Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Hindistan, Kurban Bayramı’nı karşıladı…

Müslümanlar, Yeni Delhi kentindeki Jama Camisi ve Feroz şah Kotla Camisi'nde namaz kıldı.

Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde yaşayan Müslümanlar da, bayram nedeniyle bir aradaydı.

İneğe tapanların ülkesi...

Ellerini semaya kaldırıp dua eden Müslümanlar, sonrasında hayvanlarını kurban etmek için belirlenen bölgelere gitti.

İneğe büyük saygının olduğu ülkede, yaklaşık 270 milyon Müslüman bulunuyor.

Müslümanlar her bayram olduğu gibi en çok küçükbaş kesiyor.

14 eyalette satış yapılıyor

Kurbanlık olarak büyükbaş hayvan satışı 30 eyaletin sadece 14'ünde yapılabiliyor.

Öyle ki büyükbaş olarak da manda kurban edebiliyor.

Büyük cezalar var

Diğer 16 eyalette ise kurban için özellikle inek satışı yasak.

Hem satana hem de alana ciddi cezalar kesiliyor.