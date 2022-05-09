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    Hindistan’da leopar polise saldırdı

    Hindistan’ın Haryana eyaletinde bir leopar, polise saldırdı. Güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanan hayvan, Orman Bakanlığı'ndan yetkililere teslim edildi.
    • 09.05.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:24
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    Hindistan’da leopar polise saldırdı

    Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyü sakinleri, gördükleri leopar için polisi aradı.

    Harekete geçen polis, hayvanın bulunduğu bölgeye geldi.

    Polislerden birine saldırdı

    Geniş güvenlik önlemi alan polis, leoparın sakinleşmesi beklemeye başladı.

    Orman Bakanlığı'ndan yetkililer de polisin yanındaydı.

    Bu sırada leopar polislerden birine saldırdı.

    Hindistan’da leopar polise saldırdı VİDEO

    Korkutucu anlar

    O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA’nın haberine göre leopar uzun uğraşlar sonunda sakinleştirilerek, bakanlık yetkililerine teslim edildi.

    Hindistan’da leopar polise saldırdı #1

    Hindistan’da leopar polise saldırdı #2

    Hindistan’da leopar polise saldırdı #3


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