Hindistan’ın Haryana eyaletinde bir leopar, polise saldırdı. Güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanan hayvan, Orman Bakanlığı'ndan yetkililere teslim edildi.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyü sakinleri, gördükleri leopar için polisi aradı.

Harekete geçen polis, hayvanın bulunduğu bölgeye geldi.

Polislerden birine saldırdı

Geniş güvenlik önlemi alan polis, leoparın sakinleşmesi beklemeye başladı.

Orman Bakanlığı'ndan yetkililer de polisin yanındaydı.

Bu sırada leopar polislerden birine saldırdı.

Hindistan’da leopar polise saldırdı VİDEO



Korkutucu anlar

O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA’nın haberine göre leopar uzun uğraşlar sonunda sakinleştirilerek, bakanlık yetkililerine teslim edildi.