Hindistan'da maske zorunluluğu geri geldi Vakalarda yaşanan artış, maske takma zorunluluğunun tekrar devreye alınmasına sebep oldu.

AA & Ensonhaber

Hindistan, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Worldometers internet sitesine göre, Hindistan, vaka sayıları açısından yaklaşık 45 milyon ile ABD'nin ardından listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Maske takma zorunluluğu tekrar devrede

Güney Asya ülkesinde vakalardaki artış üzerine bazı eyaletlerde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 8 eyalette koronavirüs vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerela eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Yeni varyantla bağlantılı

Hint epidemiyolog Dr. Lalit Kant, ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan XBB.1.16 varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülkede söz konusu varyantın görülme oranının şubatta yüzde 21,6 iken martta yüzde 35,8’e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı belirtildi.

Son 24 saatte görülen vaka sayısı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 357 yeni vaka görüldüğünü ve aktif vaka sayısının 32 bin 814 olduğunu bildirdi.

Ülkede, 30 Mart’ta, 3 bin 16 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.