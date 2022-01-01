Hindistan’da Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü

Hindistan’da Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdiham sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti ve ilk belirlemelere göre de 13 kişinin yaralandı.

Kuzey Hindistan’da yer alan Keşmir’de insanlar yeni yıla bir felaketle girdi. Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 13 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi.

HİNDİSTAN DEVLET BAŞKANI, CAN KAYIPLARI İÇİN ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bhavan, “Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı. Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor.

2016’DA DA AYNI YERDE İZDİHAM FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Hindistan’da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan’da Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham VİDEO